Impresionante convocatoria de Leda en Tres Arroyos

21 septiembre, 2025

Impresionante convocatoria de Leda en Tres Arroyos

Este sábado, Leda Bergonzi llegó a Tres Arroyos, donde, en el Polideportivo Municipal y con una gran presencia de seguidores y vecinos que acudieron al lugar, dejó su mensaje sanador para los asistentes.

Habló, cantó y realizó imposición de manos, generando un clima especial que perduró durante toda su estadía.

Hubo un gran aporte de alimentos no perecederos que se destinarán a las Payasolidarias, y también colaboración para los gastos de traslado de Leda hasta nuestra ciudad.

