Impuesto a los combustibles: Tres Arroyos analiza la situación sobre su aplicación a futuro

6 mayo, 2024

Ante la negativa del envío de fondos por parte del gobierno nacional para realizar obras públicas, los municipios buscan alternativas para recaudar, y se analiza como posibilidad cobrar una sobretasa sobre el valor los combustibles.

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Tres Arroyos, Sergio Garcimuño, habló con LU 24 y sostuvo que hasta el momento no hay decisión tomada al respecto, ya que debe evaluarse la necesidad una vez proyectado el Presupuesto para 2025, y además se analiza la Ordenanza Fiscal Impositiva que luego debe aprobar el Concejo Deliberante.

“Siempre hubo impuestos que se aplican sobre los combustibles sobre el precio que terminamos pagándolo. Lo que es un poco nuevo es la tasa que se aplica por parte de los municipios en el caso que existe alguna justificación de vehículos que terminan de alguna manera justificando las obras de asfaltado fundamentalmente y estos recursos que se necesitan tienen que salir de algún lado por lo que ante la negativa de enviar fondos para obra pública por parte del gobierno nacional, ahí está la justificación”, dijo.

“Para la Provincia es imposible que se atienda la situación sin recibir fondos, por lo que de algún lado tienen que salir; la otra es entregarse y no hacer nada; lo que la Secretaría de Hacienda hace es analizar a fondo la Ordenanza Fiscal Impositiva, que será la primera que presentaremos dentro del ejercicio propio que nos corresponde enteramente, por lo que ahí recién podremos determinar en nuestro Presupuesto las necesidades que tiene nuestro distrito y ajustar los recursos. Estamos analizando que hacen otros municipios y que cosa podemos mejorar, también analizando lo nuestro para ver que tenemos que ir resolviendo o mejorando y también necesitamos del Concejo Deliberante para que sea aprobado”, relató.

“Hay dos formas que conozco que se ha aplicado esta tasa; uno es el más controvertido que es el distrito de Azul que se aplica sobre cada hectárea y sobre cada partida, eso es una de las cosas en las que la base es el combustible, que es la unidad de medida”, expresó Garcimuño.

“En ciudades del conurbano o en Mar del Plata, tienen una tasa que se aplica sobre el precio neto del combustible. En estos días el gobierno nacional no aplicó totalmente el aumento del 8% sino el 4% que correspondía a lo proyectado mensualmente para incrementar el combustible; estos impuestos aumentan pero no son para el municipio, ya que no son destinados a la obra pública. Lo último que recibió Tres Arroyos el 22 de enero fueron 3 millones de pesos que sirvieron para atender los destrozos provocados por el temporal de diciembre”, concluyó.

