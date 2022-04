Impulsan desde Todos Somos Tres Arroyos capacitaciones en teatro y barbería

11 abril, 2022 Leido: 49

El exdiputado Pablo Garate, junto a Martín Garate y otros referentes de Todos Somos Tres Arroyos anunciaron hoy la puesta en marcha de dos talleres, de barbería y teatro, con becas para su realización gratuita. Las inscripciones están abiertas en el local de Hipólito Yrigoyen y Matheu y también en los lugares en los que se impartirán las clases, Rivadavia 180 y Estrada 666.

“Buscamos dos cuestiones que nos parecen centrales: la capacitación y la posibilidad de salida laboral en una situación económica difícil. Ya hay cursos que se están dando en el local con mucho éxito, y gracias a Alejandro Russo y Cristian Lagrecca, vamos a incorporar dos más: uno de barbería a cargo de Alejandro, para el que otorgaremos 10 becas; y en el caso de Cristian, desde hace un tiempo venimos charlando de la necesidad de cursos de teatro gratis y colaboraremos con él dando un cupo para que la gente se pueda inscribir”, explicó Martín Garate.

Para el curso de barbería, explicó Russo, es preciso inscribirse en Rivadavia 180. “Está destinado a chicos que cursan el último año de secundario o terminaron ya, y adultos hasta 50 años. Son ocho clases, con teoría y prácticas con modelos en el mismo local, cada uno con su box y con dos a tres metros de distancia entre sí, trabajando cortes modernos y clásicos y en los horarios de 9.30 a 11, de 11 a 13 y de 16 a 17.30. Barajamos distintas franjas para que todos tengan posibilidades. Y no es necesario aportar elementos porque tenemos todas las herramientas. Y esta es una salida laboral muy interesante porque la barbería es un boom, de hecho yo estoy dando clases personalizadas desde la pandemia y con muy buenos resultados”, aseguró. Las clases comenzarán sobre fines de abril a principios de mayo, finalizada la etapa de inscripción.

Lagrecca, por su parte, aseguró que “hace tiempo que trabajamos apostando a la cultura, y a partir de ver que desde hace un tiempo no hay talleres de teatro en la ciudad, así como el año pasado llevamos cine a los barrios, decidimos llevar adelante estos talleres en la sede de Desafíos, en Estrada 666. La inscripción se puede realizar en el lugar, también en el local de Matheu e Hipólito Yrigoyen, o a través de redes sociales y por teléfono. Las becas son 100% gratuitas, no se cobra matrícula, y las clases serán los martes y jueves de 20.30 a 22. El martes que viene comenzaríamos”.

Finalmente, Pablo Garate anticipó que estas propuestas se enmarcan en el programa de capacitaciones que incluye panadería, sublimación y costura, las cuales que se retomarán el 1 de mayo a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Son talleres que vinieron muy bien, ya tenemos muchos inscriptos y esperamos que se acerquen al local, o a través de las redes sociales. Apostamos mucho a la capacitación, es fundamental dar herramientas para la salida laboral y para sumar conocimientos, que siempre vienen bien”, destacó.

