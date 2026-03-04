Impulsan nueva diplomatura universitaria en Adolfo Gonzales Chaves

Desde Chaves Municipio se informa que se encuentra abierta la inscripción para la Diplomatura en Cuidados Integrales en Ámbitos Institucionales y Domiciliarios, que se dictará en Adolfo Gonzales Chaves a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

La propuesta académica tendrá una duración de un cuatrimestre y se desarrollará bajo modalidad presencial, con clases los sábados de 9 a 13 horas. El inicio de cursada está previsto para el 9 de mayo de 2026.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 13 de marzo de 2026, y quienes deseen anotarse deberán completar el siguiente formulario online: https://forms.gle/3MGJ3h3F2MpzNx6T6

Como instancia especial, se informa que los días 28 de marzo, 11, 18 y 25 de abril de 2026 se dictarán encuentros en modalidad virtual. Estas jornadas estarán destinadas a recuperar de manera intensiva clases ya desarrolladas, tanto para quienes deseen incorporarse a la diplomatura como para aquellas personas interesadas en sumarse y continuar la formación.

Perfil del egresado

La diplomatura tiene como objetivo brindar una formación integral a personas que se desempeñan o buscan desempeñarse en tareas de cuidado en ámbitos institucionales y domiciliarios. La propuesta promueve saberes teórico-prácticos con enfoque de derechos, perspectiva de género, interculturalidad y promoción de la autonomía de las personas cuidadas.

Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir acercando propuestas universitarias al distrito, ampliando oportunidades de capacitación y fortaleciendo el desarrollo profesional de la comunidad.

