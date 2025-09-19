Inaugura este viernes la muestra de alumnas de Beatriz Pedersen en el Mulazzi

19 septiembre, 2025 0

El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH, invitan al público a la inauguración de la exposición de pintura contemporánea que realizarán las alumnas del Taller que coordina de la artista y profesora, Beatriz Pedersen, este viernes a las 20:00 en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita para todo el público.

La exposición reúne una selección de trabajos que reflejan la diversidad de búsquedas, estilos y miradas que se desarrollan en el taller, en un espacio de aprendizaje que combina técnica, creatividad y exploración personal.

“Cada obra es un universo distinto, pero todas comparten la pasión por el arte como forma de expresión y encuentro”, destacaron desde la organización.

El público podrá recorrer la muestra hasta el 3 de octubre, con entrada libre y gratuita.

Se invita a la comunidad a acercarse y disfrutar de una propuesta cultural que pone en valor el talento local y el trabajo colectivo de las alumnas artistas.

