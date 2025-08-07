Inauguración de las plantas de GLP en Claromecó y San Francisco de Bellocq

La Municipalidad de Tres Arroyos inauguró hoy las nuevas plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Claromecó y San Francisco de Bellocq, una inversión estratégica que mejora la calidad de vida de los vecinos y potencia el desarrollo local.

En Claromecó, se instalaron dos nuevos tubos de GLP con una inversión $315.400.000 y el intendente anunció una inversión proyectada para los próximos dos años que sumará dos tubos más. Este es el puntapié inicial para brindar un servicio más eficiente, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos y del sector gastronómico de la localidad.

En San Francisco de Bellocq, se incorporó un nuevo tubo de GLP que permitirá ampliar las conexiones domiciliarias y mejorar la presión del servicio para todos los usuarios.

Estas obras forman parte del compromiso municipal de avanzar en infraestructura esencial, garantizando que más familias y comercios cuenten con un suministro confiable y de calidad.

