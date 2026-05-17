Inauguración de obra del Provincia: Viene Kicillof?

17 mayo, 2026 185

La obra de remodelación de la centenaria sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en Tres Arroyos, está a punto de teminarse. Hace varios años que se comenzó con el remozado total del edificio, comprendiendo las dos plantas de lo destinado específicamente al Banco como a la vivienda del gerente.

Se modernizó íntegramente lo relativo a la atención al público y oficinas de trabajo. Se redistribuyó el local, conjugando las líneas arquitectónicas históricas con el modeernismo que reclama el presente actual.

Se procedió al cambio estratégico de ubicación de los cajeros automátics, siempre pensando en el cliente. Fueron varios años de trabajo, especialmenete teniendo en cuenta que las tareas de ingeniería y albañilería debieron ejecutarse en contratrno a los horarios de funcionamiento, especialmenmte por la noche.

Si bien no hay fecha para inaugurar las remodelaciones, se sabe que el presidente de la entidad, Juan Cuattromo y al menos el director Carlos “Cuto” Moreno estarán presenetes. Por la trascendencia del momento, no se descarta que el gobernador Axel Kicillof pueda venir a Tres Arroyos.

Se aprovecharía la jornada para un encuentro de las autoridades del Provincia con empresarios locales. En la ciudad no hay novedades ciertas sobre el momento de la reinauguración, pero LU24 supo que ya en el área de Ceremonial de la entidad, se habría empezado a trabajar para armar un programa.

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