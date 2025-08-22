Inauguración del nuevo Centro de Monitoreo en Tres Arroyos

Este mediodía, se llevó a cabo el acto oficial de inauguración de la remodelación y modernización del Centro de Monitoreo de Tres Arroyos, acompañado además por la presentación del nuevo sistema de seguridad municipal. Por ende, LU 24 se hizo presente en el lugar de los hechos para constatar lo sucedido.

Del encuentro participaron el intendente Pablo Garate, la presidenta del Concejo Deliberante, Mara Redivo, el jefe de Gabinete, Julio Federico, el secretario de Seguridad, Juan Eduardo Apolonio, junto a funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, fuerzas de seguridad, medios de prensa y vecinos.

La firma Exanet, representada por Agustín Vílchez, encargada de los trabajos tecnológicos, entregó una placa al intendente y al secretario de Seguridad en reconocimiento a la inauguración.

En su discurso, el intendente Pablo Garate subrayó el compromiso de la gestión municipal en la lucha contra el delito:

“El municipio encabeza la política de seguridad, articulando con las fuerzas policiales y trabajando en prevención. La remodelación del centro de monitoreo no es solo edilicia, sino también tecnológica, con sistemas actualizados que permiten un trabajo mucho más eficaz. Esto es un paso más en nuestro objetivo de que los vecinos de Tres Arroyos vivan más tranquilos”.

Garate remarcó además la capacitación de los agentes municipales en la Escuela de Policía Juan Vucetich, lo que fortalece la tarea preventiva y de interpretación de las imágenes registradas.

Finalmente, tras el corte de cinta, las autoridades dejaron inauguradas las instalaciones y recorrieron junto a la prensa y los presentes el nuevo centro, que incorpora tecnología de última generación para mejorar el control y la seguridad en todo el distrito.





