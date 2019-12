Inauguración obras en mosaiquismo en la Terminal de Ómnibus de Claromecó

Esta tarde se realizó la inauguración de las obras realizadas con la técnica de mosaiquismo en la Terminal de Ómnibus de Claromecó.

Margarita Lais Tourn es la profesora del Taller Artes del Fuego que llevó adelante esta obra que surgió de las propuestas y entusiasmo de sus alumnas.



Todo comenzó cuando en el año 2017, Margarita realizó un taller a partir de una Asistencia Técnica y de allí quedó este grupo que continuó con las clases por las interesantes propuestas de su profesora. En el taller aprendieron la técnica y en forma conjunta realizaron el tiburón que también está colgado en la Terminal, para el cual este año hicieron un fondo marino con las alumnas a las que se convocó para llevar adelante esta propuesta de manera independiente ya que la Asistencia no continuó. No obstante, no se quedaron con las ganas de que solo se pudiera apreciar en el interior, es entonces que decidieron embellecerla por fuera y realizaron un mural marino que incluye a la luna y al Faro. Todas las personas que se sumaron lo hicieron con mucho entusiasmo y gran dedicación.

Se compraron materiales con el aporte de cada alumna y tuvieron el apoyo de la Cooperativa ALFA y del Ente Descentralizado Claromecó para conseguir materiales de descarte y recuperarlos para esta obra. Agradecen el apoyo de Alvarado y de los vecinos de Claromecó.

La obra grupal fue realizada por: Vanesa Acosta, Claudia Delgiorgio, Graciela Demogli, Marcelo Díaz, Olga Humoffe, Graciela Mazzacane, Ángeles Massigoge, Patricia Pastor, Inés Prada, Ana María Salvai, Margarita Lais Tourn y Marco van Strien.

En el tiburón que hicieron años atrás también trabajaron otras personas, como Graciela Chedresse, Chony David y Marta Requena. Los azulejos, en esa oportunidad los donó “La Escofina”.

La comisión de Festejos y Homenajes junto al Director del Ente Descentralizado, entregaron reconocimientos para todos los participantes.

A la alegría de la inauguración, se le sumó el cumpleaños de su profesora Margarita. Alumnas le entregaron un regalo muy especial realizado por Marítimo Diseños, Joyería de autor, realizado a mano.

