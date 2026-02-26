Inauguran hoy la plazoleta frente a Seguridad con una pista vial para chicos

La Municipalidad de Tres Arroyos dejará inaugurada hoy jueves a las 18:00hs la puesta en valor de la plazoleta ubicada frente a la Secretaría de Seguridad sobre la calle Castelli, una obra que incluye un embellecimiento integral del espacio.

Los trabajos contemplan la instalación de nuevas luminarias, la reparación y restauración de los juegos existentes y tareas de parquización, con el objetivo de mejorar el lugar y hacerlo más seguro y disfrutable para toda la familia.

Además, se incorpora una pista vial destinada a los más chicos, pensada como un espacio educativo donde puedan aprender, de manera didáctica, las normas básicas de tránsito y la importancia del respeto por las reglas.

La educación y la concientización vial son ejes centrales de esta gestión. Esta iniciativa apunta a formar desde temprana edad una cultura de responsabilidad y convivencia en la vía pública.

La obra fue realizada por diferentes sectores de la Municipalidad, principalmente por la cuadrilla de Acción Social, en un trabajo conjunto que permitió concretar esta mejora para la vida de los vecinos.

