Inauguran la Muestra “80 Miradas” en el Centro Cultural La Estación

5 mayo, 2026 0

Este viernes a las 19:30, se inaugurará en el Centro Cultural La Estación la muestra “80 Miradas”, del creativo visual Ricardo Saturio Argüelles Poblet.

La propuesta reúne una serie de obras que recorren distintos materiales, formas y enfoques, incluyendo esculturas en madera, hierro y cartón, junto a la instalación titulada “Retrato de un torturador”. Se trata de producciones actuales que reflejan una búsqueda estética personal, atravesada por la experimentación y la identidad del artista.

En el mismo marco, Argüelles Poblet presentará su nueva novela “Los Inocencios”, un relato de carácter social e histórico que propone un recorrido por la vida en la pampa y sus transformaciones a lo largo del tiempo.

Dicha actividad es abierta a toda la comunidad y forma parte de la agenda cultural.

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