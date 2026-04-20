Inauguran la muestra “Paisajes del inconsciente” en el Mulazzi

20 abril, 2026 0

El Museo Municipal José A. Mulazzi invita al público a la inauguración de la muestra de la artista Natacha Kaschewski denominada “Paisajes del inconsciente”, este viernes a las 20:00 en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita.

“La muestra reúne una serie de obras producidas a lo largo de distintos años, que se articulan en la construcción de un paisaje imaginario vinculado a mi inconsciente”, señala la artista.

La propuesta artística, tendrá como ejes la naturaleza y la figura humana, abordadas a través de diversas disciplinas y técnicas, como el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado y el arte textil. El montaje se presentará como una instalación artística que integrará estos lenguajes en un mismo espacio, generando un recorrido visual y físico.

Se invita al espectador a sumergirse en un entramado de formas, materiales y relaciones, construyendo una experiencia sensible donde lo visual y lo táctil configuran un paisaje en constante transformación.

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