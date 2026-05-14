Inauguran la muestra “Toro a color” en el Mulazzi

14 mayo, 2026 44

Desde el Museo Municipal José A. Mulazzi, se invita al público a la inauguración de la muestra “Toro a color”, del artista Javir Toro, este viernes a las 20.30 horas en la Sala I. Jaka, con entrada libre y gratuita.

Esta exposición “pretende poner el foco en los personajes de la cultura popular, en los pertenecientes a la animación, la ciencia ficción, la historieta y el manga, con un sello (…) que es el uso de color, buscando elevar a los mismos al nivel que realmente tienen y así poder alejarlos de las miradas despectivas que a su vez hablan y dicen ´son dibujitos´”, señala Toro.

El público podrá disfrutar de las obras con diferentes personajes, “reproducirlos bajo su mano”.

La muestra estará disponible hasta el 16 de junio. Podrá visitarse de lunes a viernes de 7 a 19 horas.

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