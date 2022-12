Inauguraron Baldosas por la memoria y proyectaron documental sobre Daniel Medina

7 diciembre, 2022

Alumnas de 6°3° de Artes Visuales de la Secundaria N°1 junto a sus profesoras Silvia Barbieri y Alejandra Rial, llevaron adelante un proyecto de construcción colectiva de memoria y lo plasmaron en baldosas que quedarán para siempre en el predio de la Plaza San Martín, justamente, como testigos de la memoria.

Jazmín y Perla, dos de las alumnas, dijeron al respecto, “pasaron muchos meses desde que elaboramos la idea, realizamos entrevistas, y haciendo también las baldosas, tuvimos algunas complicaciones que las supimos resolver, y es algo que nosotros quisimos plasmar con el arte y en recuerdo a nuestros desaparecidos, que es lo más importante para nosotros y tratamos de manejarlo de la mejor manera posible a través del arte”, por su parte, Perla dijo: “estoy muy contenta de estar acá en nombre de todas, quiero agradecer a las profesoras, que hicieron que sintiéramos que una manera de mantener presente la memoria era trabajar en la historia, y puedo decir que nos sentimos orgullosas de poder estar acá, queremos compartir la felicidad, y estamos muy contentas de pertenecer al salón de arte”.

Seguidamente hubo un pequeño espectáculo, para luego dirigirse al Salón Blanco del Municipio, donde se proyectó un documental del Orensano detenido desaparecido Daniel Reynaldo Medina.

Previamente, dirigieron unas palabras a los presentes, los doctores Francisco Torremare, integrante de La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Martín Garate, presidente del HCD.

Torremare: “me siento contento y conmovido de estar acá, sobre todo por los momentos que estamos viviendo los argentinos y argentinas, múltiples negacionismos en materia de derechos humanos y también estamos viviendo esta avanzada terrible del Poder Judicial contra la soberanía popular, de modo que en este marco, participar de una actividad que reivindica la memoria es una señal positiva que como pueblo estamos dando. Este proyecto es extraordinario, donde los protagonistas son los jóvenes sin ningún tipo de bajada de línea, sólo su trabajo, excelente, de investigación y debates con otros jóvenes también”.

Garate: “para mí es un momento de mucha emoción, cuando comencé con la presidencia del concejo y hablamos de trabajar sobre la semana de La Memoria hubo algunas resistencias, pero perseveramos en nuestra decisión de llevar adelante la idea. Me siento muy satisfecho, los proyectos son llevados adelante por jóvenes y de eso se trata, del empuje de ellos, nosotros tratamos de dar las herramientas y ellos son los que trabajan junto a sus profesores. No es fácil hablar de este tema, pero el camino correcto es no perder la memoria. Agradezco a los familiares de desaparecidos que siempre nos están acompañando”.

Volver