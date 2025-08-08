Inauguraron cabina sanitaria y de control de transito en Ruta 228 y Monteagudo

Se produjo en la mañana de este viernes la inauguración de un puesto de control de tránsito que a su vez tendrá una cabina sanitaria en la que se controlarán los ingresos a la ciudad.

En el lugar, el Secretario Juan Apolonio indicó: “desde que asumimos la gestión el compromiso era trabajar por la seguridad, no solamente con la seguridad publica sino de la la salud, por lo que estamos habilitando esta cabina para que el personal pueda trabajar de manera permanentemente”.

La responsable de Bromatología, Eliana Rossi, en tanto aseguró: “seguimos cuidando al comerciante local con el puesto de cabina sanitaria”, lo que fue corroborado por el intendente Pablo Garate, quien dijo que “la pelea es la lucha para que los vecinos vivan mas tranquilos, en este lugar que es la salida y la entrada a la ciudad, y esperamos que nos acompañen en esta tarea”.

