Inauguraron el SUM del Jardín de Infantes 916: “Es un día de alegría”

20 octubre, 2021 Leido: 224

Se realizó esta tarde el acto de inauguración del SUM del Jardín de Infantes N° 916, sito en calle Víctor Manuel 683, en el Barrio Villa Italia, con la presencia del intendente Carlos Sánchez, el diputado provincial Pablo Garate, autoridades municipales y educativas.

La directora del establecimiento, Evelyn Fernández, dijo que “es un día de alegría para nuestra comunidad educativa ya que se inaugura este hermoso espacio tan anhelado por todos nosotros, sabemos lo que significa para los niños, para cada actor institucional y para las familias”.

Recordó que “el Salón de Usos Múltiples se empezó a gestionar cuando cumplió los 25 años, en 2014, con el grupo de la Asociación Cooperadora y el Club de Madres que se había formado en ese entonces. Luego el Consejo Escolar hizo el plano y pudo concretarse en el año 2019”.

Indicó que la obra fue financiada “con fondos de Fortalecimiento Educativo que otorga la Municipalidad de Tres Arroyos y le da la oportunidad a la Cooperadora y a la comunidad educativa de administrar y poder realizar con la mano de obra propia de la Municipalidad, y hacer de este proyecto una realidad”.

“Este espacio tan esperado y valioso permite el desarrollo de propuestas de Educación Física y de Música, la realización de los actos escolares y los egresos, que solíamos hacerlos en la Sociedad de Fomento”, añadió.

Por último, dijo estar “enormemente agradecida al señor Roberto Pissani (subsecretario de Servicios Públicos), que en todo momento estuvo dispuesto para brindarnos ayuda. En plena obra nos tomó por sorpresa una pandemia y de alguna manera fue un obstáculo. Por momentos sentí no poder llevar adelante este proyecto como directora y lo llamaba a Roberto, me enojaba, para dejar todo, y él me contenía y puso a mi disposición una persona que nos ayudaba muchísimo para hacer los trámites que con las chicas de Cooperadora, por diversos factores, se nos complicaban. Es Nahuel Brindza y le estoy muy agradecida”.

Asimismo, agradeció “a Raúl Rodríguez y su gente por levantar este hermoso salón; a Sergio Inés por llevar adelante este proyecto con compromiso; a Florencia Capriata por pintar amablemente el hermoso mural junto a Anto y Vicky; y especialmente a mis chicas de Cooperadora, Silvia, Elba, María José, y Estefanía; a todo mi equipo docente, niños y familias; y a todos los que fueron parte de este proyecto que hoy culmina”.

El proyecto y realización estuvo a cargo de Mariana Taraborelli, arquitecta de Infraestructura Escolar.

En tanto, la inspectora a cargo de la Jefatura Distrital, Laura Bucci, hizo extensivo “el saludo de la inspectora regional Marina Moulia que por razones de agenda no pudo acompañarnos” y expresó que “comparto la alegría que tiene el Jardín por este hermoso lugar que va a alojar, dará la bienvenida, brindará experiencias de arte, de Educación Física y de articulación con la EP 7. Será un espacio de encuentro”.

Finalmente, el intendente Carlos Sánchez se mostró “lleno de felicidad y de responsabilidades cumplidas. Era un viejo pedido que había en mi barrio, yo vivo a dos cuadras, y después de muchos trámites y burocracia desde el Municipio pudimos encarar la obra”.

“Debo agradecerle a la Secretaría de Obras Públicas, al subsecretario Roberto Pissani, a Sergio Inés y también a Rodríguez porque han hecho un trabajo extraordinario. Por estar cerca pasaba de vez en cuando y veía cómo avanzaba en una situación no fácil como fue la de la pandemia. Realmente esto llena un espacio para nuestro Jardín y nuestro barrio muy importante. Ahora los chicos podrán desarrollar sus actividades como ellos y sus familias merecen”, valoró.

“Un agradecimiento muy fuerte también a la Cooperadora, sin ella no se pueden hacer las cosas, es el motor de todo esto, y gracias a la directora, las inspectoras, los docentes que trabajan aquí y los padres que sostienen esto con mucho sacrificio y tiempo de parte de ellos. Trabajando juntos seguramente vamos a seguir logrando estas cosas que son las que realmente nos traen felicidad”, concluyó.

