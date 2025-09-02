Inauguraron la escultura en homenaje a Juan Bautista Istilart (videos)

En el marco del Día Nacional de la Industria, se llevó a cabo este martes la inauguración de la escultura en homenaje a Juan Bautista Istilart, histórico referente del desarrollo industrial de Tres Arroyos.

La obra fue realizada por el artista local Alan Arias, quien presentó oficialmente la pieza acompañado por autoridades, instituciones y vecinos.

El intendente Pablo Garate participó del acto junto a su equipo de trabajo, además de referentes de diversas entidades locales.

Durante su discurso, Arias expresó la emoción de ver concretado un proyecto que había comenzado a gestar hace seis años:

“Es un honor representar a Juan Bautista Istilart, conocido como el “Cerebro de Tres Arroyos”. Esta escultura es el resultado de un largo proceso creativo que disfruté en mi taller, rodeado de mi familia. La verdadera obra es haber podido vivir todo este camino”, señaló.

Arias agradeció al Municipio y a las empresas e instituciones que acompañaron la iniciativa, destacando el apoyo recibido para poder materializar la obra.

Por su parte, el intendente Pablo Garate subrayó la importancia de Istilart en la historia local:

“Istilart es el creador de la industria tresarroyense. Representa la innovación, la fuerza y la capacidad de los vecinos de esta ciudad para cumplir lo que se proponen. Homenajearlo hoy es también reconocer a quienes siguen invirtiendo y generando empleo en tiempos difíciles”, afirmó.

La escultura, que simboliza la mirada visionaria del industrial y la fábrica junto con trabajadores, será emplazada en el Parque Industrial de Tres Arroyos, espacio que resume el espíritu productivo que Istilart legó a la ciudad.

