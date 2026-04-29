Inauguraron un Paleoparque en proximidades de Bariloche y ya es un éxito (audio)

29 abril, 2026 113

Comallo es una localidad cercana a Bariloche donde desde fines de marzo se inauguró un Paleoparque que muestra la vida en ese punto de la Patagonia Argentina luego de la extinción de los dinosaurios.

El subsecretario de Turismo de Comallo y director ejecutivo del nuevo Paleoparque, Ciro Hermosilla Vivanco, puso el foco en el sentido profundo del proyecto: su vínculo directo con la comunidad.

“La emoción es enorme. La verdad que es un sueño ver que se haya podido concretar esto”, expresó en diálogo con Fm Ilusiones al describir el significado de la apertura del espacio, que comenzó a recibir visitantes en la localidad desde que se inauguró el 30 de marzo.

“Ya ha traído unos 3000 visitantes en las primeras 3 semanas; nos sorprende porque somos una localidad muy pequeña, estamos a una hora de Bariloche por la Ruta 23, de 3000 habitantes, y estábamos acostumbrados a recibir unos 1300 visitantes en todo el año, por lo que estamos muy contentos”, dijo.

“A diferencia de otros museos donde se abarca todo con animales de todo el planeta nosotros mostramos los últimos 30 millones de años de la Patagonia después de los dinosaurios porque Comallo es un yacimiento de restos fósiles y lo que se intenta es mostrar la aparición un ave “del terror” que fue una especie que dominó la fauna alimenticia durante millones de años luego de los dinosaurio, y lo que se encuentra acá es el lago de terror de todos los tiempos y tiene una historia en lo que uno de los niños descubren el pico del ala pudieron estudiar paleontología como Guillermo Aguirrezabala es parte del equipo hoy día”, argumentó.

“El Paleoparque es un viaje en el tiempo donde se pasa primero por una sala de exposiciones y hay un recorrido de siete estaciones con animales a escala real y en la ultima estación se muestra una especie de elefante que convivió con los seres humanos”, manifestó y dijo que “también se puede ver el rol del ser humano y sus prácticas”, agregó Hermosilla.

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