Inauguraron una imagen del Alfonsín a 40 años del retorno a la Democracia

30 octubre, 2023

Tal cual estaba previsto en la Plazoleta que lleva su nombre, se realizó el homenaje a Raúl Alfonsín en el día en que se cumplen 40 años del regreso de la Democracia a la Argentina, en las elecciones del 30 de octubre de 1983, con el descubrimiento de una imagen colocada frente a la Municipalidad, en la Plaza San Martín.

El acto contó con la concurrencia de afiliados y simpatizantes radicales, el intendente Carlos Sánchez, concejales, dirigentes de otros partidos políticos, como el presidente del PJ local, Alejandro Barragán; la esposa de quien fuera el primer intendente electo en Democracia hace 40 años, Betty Dinsen de Foulkes, junto a un buen número de público que acompañó el emotivo acto.

Sánchez: “hay que cuidar el objetivo que es defender la Democracia”

El intendente Sánchez dijo a LU 24 que “realmente es una emoción porque uno recuerda los años más jóvenes y el golpe de timón que se dio en Democracia cuando apareció Alfonsín con sus palabras de aliento, cuando hablaba y se trabajaba en paz que la Democracia continúe, cuando intentaron hacerle golpes de estado y hubo que salir a la calle a defenderlo”.

“Hay que cuidar ese objetivo, defender la Democracia; es propio del país que tengamos problemas, hay momentos que estamos bien y otros no, pero a quienes nos toca estar en la lucha debemos arremangarnos, hacer esfuerzos y a veces ser piloto en la tormenta. Esperemos que los jóvenes entiendan el mensaje”.

Barragán: “estar juntos en momentos difíciles”

Alejandro Barragán dijo que “nos conocemos todos, estamos acompañando a la UCR, y en momentos complicados hay muchos que pensamos en la unión y en tratar de estar juntos en estos momentos difíciles, sabemos que muchos pensamos distintos, pero esto es una imagen de eso”.

La figura representa el rostro del ex presidente, forjada en hierro, similar a la existente en Bahía Blanca.

Los discursos

Sánchez: “He sentido la Democracia desde siempre”

Inicialmente habló el intendente Sánchez, quien dijo en sus conceptos que “es un orgullo que me hayan dado la palabra hoy, porque he sentido la Democracia desde siempre y no puedo olvidar cuando voté, cuando se abrió en 1983; se luchaba muchísimo para volver al retorno a la Democracia, con Golpes de Estado y apareció en el momento justo un hombre convencido de lo que había que hacer en el país para terminar siempre con los Golpes de Estado”.

“No voy a olvidar nunca cuando habló Alfonsín, desde los balcones de la Municipalidad, cuando Tres Arroyos cumplió 100 años y estaba yo con unos 30 y pico de años, en el monumento a San Martín porque no se podía avanzar más, por la gran cantidad de gente, `pero era increíble verlo, con su particular forma de hablar”, afirmó.

“Democracia sin esfuerzo no camina, acá se ha hecho mucho esfuerzo, pero lo importante es no dejar los objetivos y tener la perseverancia para sostenerlos, creo que se ha trabajado mucho y hemos pasado distintas crisis, y se los dijo también para los jóvenes: no podemos dejar el objetivo de tener la libertad de poder votar a quien se les ocurra”.

Sorgue: “Debemos trabajar en unidad, pensando en el vecino”

Adriel Sorgue, quien fue presidente de la Juventud Radical, actualmente es el Secretario del Concejo Deliberante y fue autor del proyecto de Ordenanza que culminó con el acto de este lunes, dijo a los concurrentes: “he estado reflexionando muchísimo, fue una iniciativa que conversamos con los correligionarios y luego se presentó en el Concejo Deliberante, en un momento de mucha crisis y para mi sorpresa todo el arco político estaba de acuerdo y me referían sobre su persona en los pasillos, fue muy lindo todo el proceso; el proyecto avanzó, se aprobó por unanimidad y creo que Alfonsín en estos momentos de crisis política , me llena de satisfacción pensar que esto va a quedar en la historia”.

“Estamos en el proceso electoral y a muchos nos cuesta encontrar una opción debemos llamar a la reflexión interna, leyendo, informándonos, y viendo que, si queremos tener un nuevo Alfonsín, que para mi gusto falta mucho, debemos trabajar en unidad y pensando en el vecino lo que a veces por la mezquindad no sucede. Me gustaría llamar a la reflexión para encontrar unos puntos en común para conseguir un nuevo Alfonsín; a la democracia hay que defenderla, no hay un nuevo sistema y debemos hacerlo porque mucha gente perdió la vida en su momento, afortunadamente yo no lo sufrí, nací en Democracia”.

Antes de descubrirse la imagen se colocaron plantines al pie de la misma, haciéndolo Fátima, en representación de Betty Dinsen de Foulkes, Alejandro Barragán por el PJ, el Dr. Héctor Uribe, representantes de la Juventud Radical, y Alejandro Vis por el periodismo.

De Grazia: “Hace 40 años Argentina decidió renovar el futuro”

Seguidamente usó de la palabra la presidente de la UCR local, Daiana De Grazia quien afirmó: “Hace 40 años Argentina decidió renovar el futuro y dejar atrás la violencia para darle una oportunidad a la vida y a la esperanza de la mano de Raúl Alfonsín, pero no fue una victoria de la UCR sino de la sociedad, que dijo Nunca Más”.

“Con la convicción de sus palabras, su compromiso por los Derechos Humanos hizo que las urnas exploten y más de un millón de personas dieron el si para que comenzara la primavera democrática. Debemos reflexionar y ser conscientes del destino que elegimos para nuestra sociedad. Muchos somos hijos de la Democracia pro la cual nuestros padres y abuelos tuvieron que pelear. No puedo dejar de mencionar al Juicio a las Juntas”, dijo y agregó finalmente: “hoy tenemos la lucha de nuestros días y nunca vamos a renunciar a la Argentina. Espero que esta imagen nos permita reflexionar a lo largo de nuestros días”.

