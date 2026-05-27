Inauguraron una oficina de Prevención e Investigación Siniestral

27 mayo, 2026 0

Este miercoles, quedó inaugurada en nuestra ciudad la Oficina de Prevención e Investigación Siniestral, dependiente de Bomberos de la Policía Federal Argentina, un avance importante para Tres Arroyos que permitirá agilizar trámites, inspecciones y certificaciones vinculadas a la seguridad antisiniestral.

La nueva oficina tendrá como función asesorar y extender certificados de seguridad antisiniestral previstos en Decretos y Resoluciones de la Provincia de Buenos Aires, documentación fundamental para el funcionamiento de comercios, instituciones y espacios de eventos.

Contar con esta sede en el distrito representa una mejora concreta para vecinos, comerciantes e instituciones que requieren este tipo de habilitaciones. Hasta el momento, muchos de estos trámites debían realizarse en la localidad de De La Garma, implicando múltiples viajes y demoras administrativas.

A partir de ahora, entidades como salones de eventos, confiterías, boliches y distintas instituciones podrán realizar las inspecciones y gestiones necesarias en Tres Arroyos, con mayor cercanía, rapidez y comodidad.

La oficina trabajará de manera coordinada con el área de Habilitaciones Comerciales, a cargo de Mauro Daddario, fortaleciendo así el acompañamiento y la atención a quienes necesiten cumplimentar estos requisitos.

Si bien la central continuará funcionando en De La Garma, la nueva dependencia atenderá los martes de 8:00hs a 16:00hs en el Aeródromo Municipal Ruta 3 km 498.

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