Inauguró El Apero en Hipólito Yrigoyen 251

10 marzo, 2022

Un nuevo local de indumentaria, mates y otros productos vinculados a la cultura criolla inauguró recientemente en Hipólito Yrigoyen 251: El Apero.

Agustín Gancedo, su propietario, dijo a LU 24 que “la idea fue pensada hace muchos años, y se incrementó con la pandemia, estoy confiado en que tenemos unos buenos productos, lindos, con precios accesibles, y promociones, estamos expectantes para que la gente venga a conocernos”.

“Estoy muy entusiasmado, yo me he desempeñado trabajando en otros ámbitos, colaboraba con mi papá, pero me gustan mucho las cosas nuevas, distintas, dijo Agustín, quien estudió licenciatura de Administración en su formación profesional”.

El local cuenta con la posibilidad de todos los medios de pago, tarjetas de crédito, débito, y funcionará de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20.

