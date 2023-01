(video)Inauguró Quba, el boliche a cielo abierto de Claromecó

15 enero, 2023

Finalmente se produjo este sábado la inauguración de Quba, el emprendimiento de Diego Marchini, un boliche bailable a cielo abierto en la zona del Faro en Claromecó.

Marchini, en contacto con LU 24 dijo que “el clima acompañó, la noche hermosa, los chicos muy bien, hubo diversión y buena onda, estamos contentos de poder abrir después de mucho esfuerzo y darle la posibilidad a los chicos de tener un lugar seguro, de contenerlos se trabajó muy bien, tanto en el ingreso como en el egreso, hubo seguridad y no se produjeron inconvenientes”.

“Con la música no hemos molestado a los vecinos, yo estuve a unos doscientos metros, donde estaba la Policía, y apenas se escuchaba, así que a quinientos metros no se escucha, esto es importante porque no queremos causar molestias a los vecinos. Los parlantes estaban orientados hacia la zona del Pozo de Alonso, para el lado de Orense”, afirmó.

Algo para destacar: una vez concluído el evento, se retiró toda la basura del lugar, tal como estaba establecido.

