Incendio destruyó un depósito de autos de la Policía Federal

13 febrero, 2026

Este viernes, un depósito de autos perteneciente a la Policía Federal Argentina se incendió por causas desconocidas en Nueva Pompeya.

El siniestro comenzó poco después del mediodía: un auto estacionado comenzó a arder y el fuego se propagó rápidamente a otros vehículos y a la estructura del depósito, generando una columna de humo visible a varios kilómetros.

Bomberos de la Ciudad, junto con dotaciones de Bomberos Federales y Voluntarios, trabajaron durante la tarde para intentar mitigar el avance del fuego, mientras que personal del SAME permaneció en el lugar de forma preventiva para asistir a los equipos que combatieron el incendio.

