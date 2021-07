Incendio en el Vivero: Carabio advirtió que hay que tener precaución para evitar focos

2 julio, 2021 Leido: 159

Ayer se registró un pequeño foco de incendio en la Estación Forestal, en la zona del Segundo Salto, y la rápida intervención de los Bomberos permitió que no se propagara. “Afectó una zona de pastizal con algo de leña seca, una superficie de unos 40 por 40 metros, posiblemente por una negligencia”, describió el ingeniero Carlos Carabio, a cargo del predio.

“Aprovecho la oportunidad para agradecer a la gente que dio el aviso, y por supuesto a los Bomberos, al personal de la propia Estación Forestal y del Ente Descentralizado, porque si no había una intervención rápida se podría haber propagado. Si bien ha llovido, no hay humedad en el suelo y si se provoca un incendio, con el viento se extiende rápidamente. Y hay que tener precaución no sólo en la Estación Forestal sino en todo Claromecó, donde hay una abundante vegetación que hay que proteger”, sostuvo Carabio.

En este sentido, también agradeció a la gente que da cuenta de los usos indebidos de la Estación Forestal, como corte de leña no autorizado e incluso tránsito por los lugares recientemente vedados por ordenanza. “Tenemos personal y controlamos pero a veces estas acciones se dan fuera de horario, y es importante que cuidemos todos”, concluyó.

Volver