Incendio en las sierras: bomberos trabajan para controlar un foco activo

14 diciembre, 2019

Una importante cantidad de dotaciones de bomberos continúan trabajando en el incendio que comenzó el miércoles en la zona serrana, para intentar controlar un foco que permanece activo.

El jefe del cuartel de Saavedra, Eugenio Tejera, indicó esta mañana que “el incendio no está controlado, pero se encuentra sectorizado”.



“Se trabajó anoche en la zona norte del fuego y hoy queda la parte que va hacia el sur. Está subiendo la gente para ver si se puede controlar. Hay algunos lugares que son inaccesibles, por eso no hay que correr riesgos”, afirmó.

Recordó que las llamas se originaron el miércoles por una tormenta eléctrica y que desde ese momento están trabajando las 24 horas para intentar sofocarlo.

“Se originó en la estancia La Blanqueada y desde ese momento no cesaron los vientos de direcciones variables, lo que complica la tarea”.

Tejera indicó que el foco que se encuentra activo está localizado en la zona de la estancia Fortín Chaco, al sur del cerro El Guanaco.

“Hasta el momento se quemaron pastizales, el fuego no llegó a sectores sembrados”, aclaró.

También comentó que una bombera del cuartel de Villa Ventana resultó lesionada.

“La chica resultó con algunas quemadura en la cara. Estaba trabajando en La Blanqueada y se reinició fuego en un despeñadero, al que asistieron y se encontraba intenso. Por suerte no es nada grave, pero se la trasladó a Coronel Suárez para evitar complicaciones”.

Explicó que ayer se intentó combatir el fuego con medios aéreos (avión hidrante y helicóptero), pero que el viento complicó el trabajo.

“El incendio que se encuentra activo está encajonado, por lo que si se dan las condiciones climática podremos tener resultados positivos”, finalizó. (Fuente: La Nueva).

