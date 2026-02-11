Incendios simultáneos movilizaron a los Bomberos

11 febrero, 2026 2

Bomberos Voluntarios, entre las 17:10 y las 17:20 de este miércoles, fueron solicitados para sofocar dos focos ígneos de pastizales en diferentes puntos de la ciudad.

El primer incendio, en Sebastián Costa y Córdoba, interrumpió una jornada que aparentaba ser tranquila, ya que las condiciones climáticas eran favorables por la baja temperatura y la humedad, pero rápidamente, un segundo llamado por la misma razón, esta vez en Sargento Cabral 1300, movió dotaciones de Bomberos en simultáneo.

Ambos focos ígneos fueron controlados de manera exitosa por el cuerpo bomberil, sin daños materiales ni consecuencias importantes.

Volver