Incertidumbre en las playas del Distrito de cara a la temporada de verano

7 octubre, 2020 Leido: 97

El responsable del Hotel Su – yay, Néstor Medel, advirtió que los prestadores de servicios están a la espera de nuevas disposiciones y protocolos de cara a la temporada de verano. “Estamos con mucha incertidumbre”, expresó.

“Los prestadores de servicio estamos con mucha incertidumbre. Por el momento Claromecó está cerrado a la parte turística. Hoy por hoy, no hay alojamiento para turistas en Claromecó. Son las disposiciones de la municipalidad; solamente está abierto a la gente del Partido de Tres Arroyos y los propietarios pueden permanecer unas 48 horas para verificar sus propiedades, cuando sean de otros lugares, pero alojamiento turístico está cerrado”, aseguró.

Medel indicó que están esperando novedades respecto al tema que afecta al sector “de hecho hemos tenido reuniones con el delegado de la localidad, para que nos vaya informando como debemos manejarnos. Tenemos clientes de mucho tiempo que quieren saber cómo ingresar a Claromecó. Realmente necesitamos saberlo. Es una gran incertidumbre. No sabemos que decirle la gente. No hay un protocolo para las playas de Tres Arroyos. Entendemos la situación, pero que nos entiendan a nosotros, es el futuro laboral nuestro y de nuestros empleados”.

Recordó que los últimos años permanecen abiertos de septiembre a abril “este año la intención era estar todo el año”.

Indicó además que el personal del hotel es temporario, “a las cuales no les hemos podido asegurar trabajo para este año. Contamos con 20 habitaciones y si alguien viene por pocos días, no creo que le interese estar encerrado en un hotel haciendo la cuarentena. Ojala que tengamos una temporada digna”, sostuvo.

Volver