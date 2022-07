Incertidumbre sobre la apertura de Chapas este fin de semana

Tras quedar en el centro de la polémica, luego de que el bloque de concejales de Juntos denunciara públicamente que no tiene vigente ningún certificado antisiniestral, y la constatación, días pasados, de concurrencia simultánea de menores y mayores, hay incertidumbre sobre si el local bailable Chapas abrirá este fin de semana.

Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires con asiento en De La Garma tiene que enviar al área de Industria y Comercio de la Municipalidad de Tres Arroyos el informe correspondiente para que luego se notifique al propietario del lugar, Bruno Chiquette, que no puede desarrollar actividad alguna. Esto ocurriría en las próximas horas, según supo LU 24.

Cabe recordar que el espacio físico fue dividido en dos: por un lado seguirá funcionando Chapas como bar bailable y junto a él se está realizando la tramitación con el fin de habilitar en el resto del edificio un restaurante.

Esas modificaciones dejaron solo una puerta para acceso y egreso del público a Chapas, y este tipo de comercio requiere una salida de emergencia para evacuación rápida, diferente a la puerta de entrada.

“Los concejales ignorantes hablan de cosas que no tienen idea”

A través de un grupo de Whatsapp, Chiquette se dirigió a su comunidad con el siguiente mensaje:

“Hoy en día las cosas no están fáciles, los concejales totalmente ignorantes hablan de cosas que no tienen idea. Solo hacen política del tema y no ven lo que todo esto engloba, como los 25 empleados que hoy tiene Chapas y los 16 que va a tener La Librería…Hoy como siempre y más firme que nunca vamos a dar batalla a los ignorantes y los vamos a hacer ver la realidad.

Hoy Chapas es en materia de seguridad el boliche más seguro de Tres Arroyos y lo será La Librería. Si tenemos que estar una semana cerrados lo estaremos, pero defenderemos nuestros puestos de trabajo y a nuestros amigos solo les pedimos que sean voceros de nuestro accionar, de llevar a sus conocidos las realidades del tema.

Somos una empresa que se fija en sus empleados y que siempre trabajamos para dar un mejor servicio. Solo les pedimos que sean voceros de la realidad y deseamos pronto estar funcionando.

Aún no sabemos si este finde podemos funcionar, pero estamos haciendo todo para que no queden dudas que cumplimos con todas las exigencias”.

