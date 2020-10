Incertidumbre sobre la vuelta a clases: “Lo que sabemos es que debemos seguir trabajando para revincularnos con nuestros estudiantes”

6 octubre, 2020

La Inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Vanesa Varani, responsable interinamente de la Jefatura Distrital, reflexionó en la mañana de LU 24 acerca de la situación escolar de los niños y adolescentes y de las posibilidades de un regreso a las aulas aún incierto.

“Ha sido un año difícil. Parecía al principio que iba a ser un tiempo acotado y esto se fue dilatando en el tiempo. Necesitamos reconstruir todas las propuestas que íbamos generando”, expresó.

Varani anticipó a nuestra emisora que “lo que sabemos es que debemos seguir trabajando a modo de revincularnos con cada uno de nuestros estudiantes para poder hacer que este año sea lo mejor posible, en la medida de las posibilidades de conectividad o de formatos. En cuanto a la vuelta a clases se habla de en algunos municipios, la presentación de ciertos protocolos y la insistencia de lograr la vuelta con los últimos años de secundaria, los sextos de primarias y de los chicos que no han logrado conectarse con este proceso. Los protocolos están, se está tratando algún regreso antes de fin de año y muy diferente a lo que era la escuela, podría ser solo con alguna división, con algunos estudiantes”, detalló.

La inspectora consideró que “el re vincular ha sido un trabajo de aprendizaje continuo a través de whatsApp, con la videollamada, la llamada, las clases zoom o las diferentes plataformas que las escuelas pudieron generar, o la entrega de bolsones y allí mismo cuadernillos en formato papel y libros de la biblioteca. Se prestaron netbooks, ayudar con algún teléfono celular, se buscaron estrategias para que la mayoría este en este circuito”.

Anticipó en este sentido que se cuenta actualmente con un programa llamado “ATR” “que estará en conexión con los estudiantes practicantes de los Institutos Superiores de Formación Docente y que serían parte de este programa con el personal docente de esta escuela, para revincular aquellos estudiantes que aún no están en el proceso. Oficiaríamos a modo de tutores para estar más cerca”.

Remarcó que la actual es una evaluación procesual, no calificando. “Deben entender que no calificar, no significa promover automáticamente. La promoción para que se de, algún acercamiento debe haber habido. Estarán seguramente también los que necesitarán el mes de diciembre y retomar algunos trabajos. El calendario escolar no se movió y terminará a fines de noviembre o primeros días de diciembre”.

