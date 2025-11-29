Incidente en zona rural: Rescatan maquinista accidentado con una sembradora

29 noviembre, 2025 1.339

Este sábado, en cercanías de Lin Calel, una persona quedó atrapada mientras realizaba tareas en un campo en una máquina rural por lo que se solicitó asistencia del Centro Municipal de Salud y a bomberos de Tres Arroyos y Claromecó.

Según pudo saber LU 24, partieron dotaciones de ambos cuarteles, pero no fue necesaria su intervención dado que el personal sanitario intervino y pudo retirar a quien se encontraba en esa situación, trasladándolo para su atención sanitaria, y evaluar posibles lesiones.

