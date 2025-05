Incidentes en el futbol: evalúan la continuidad del campeonato

El presidente de la Liga de Fútbol Jorge Balda, hablo con LU24 y dio detalles sobre la reunión que se llevara a cabo esta tarde desde las 20:30 con la policía, delegados de cada club, autoridades de la Liga y posiblemente algún integrante de la municipalidad.

Balda afirmó que “Tal vez, nos veremos obligados a jugar los partidos a puerta cerrada, lo cual sería inadmisible, porque los clubes sacan ganancia con las entradas en cada partido, teniendo en cuenta que en cada partido los clubes gastan 500 mil pesos por fecha”.

“Hable con algunos delegados de los clubes y me dijeron que en esas condiciones no iban a jugar, si la decisión de APREVIDE se confirma no habrá fecha este fin de semana”, finalizó.

