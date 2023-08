Incidentes en el fútbol Femenino: Comunicado de Argentino Junior

7 agosto, 2023

A raíz de los hechos de violencia acaecidos en el partido entre Argentino y Huracán que culminaron con una denuncia por la rotura de un parabrisas de un automóvil perteneciente a familiares de una jugadora del albo, con la firma del presidente del club de calle Derqui, Sergio Garcimuño, la entidad emitió el siguiente comunicado, en el que se diferencia de la opinión vertida por el titular de Huracán, Mariano Pérez.

El texto es el siguiente:

“Ayer una serie de acciones violentas fueron otra vez la nota dominante en un encuentro de fútbol que culminaron transcurridas algunas horas de la tarde cuando en una nota firmada por el Presidente del Club Atlético Huracán hace una interpretación falsa de un dicho, porque seguro que le fueron a contar ya que claramente de la lectura del panfleto surge que no estuvo en la cancha.

El partido de la primera división de fútbol femenino entre el Club Atlético Argentino Junior y el Club Atlético Huracán transcurrió dentro de la normalidad que tenía un partido importante, con un justo ganador y con acciones de juego donde cada vez se nota que se viene avanzando en la concepción del fútbol y también se compite a una mayor velocidad, precisión y fuerza.

Sin embargo, hay una parte del mal llamado “folclore” del fútbol, que son los insultos a la madre, a la contextura física, al trabajo que desempeñan las jugadoras y a todo lo que se les ocurra que cuesta erradicarlo. Mucho más cuando, en primer lugar las propias autoridades de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol de la especialidad: fútbol femenino, también agreden y esto es la segunda vez que nos toca, la anterior fue en otra cancha, pero ya que estamos no la vamos a dejar pasar por alto.

Todo esto se da en un marco donde la mayoría de los asistentes a los partidos son familiares de las jugadoras: padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, tíos, tías y seguramente también abuelos y abuelas.

Cómo lo quiere solucionar el presidente Pérez: echándole la culpa al otro. Obvio que él no estuvo porque si no de lo que se desprende de su interpretación no se le hubiera pasado que fundamentalmente uno, pero no el único, hubiera estado todo el partido agrediendo a las jugadoras contrarias, porque seguramente entenderá que esa es la mejor forma de defender a su hija. Lamentablemente en este tema tenemos las manos atadas, porque su padre además de ocupar en algún momento de su vida la Vicepresidencia de nuestro Club fue un excelente y correctísimo deportista y mejor persona.

Está muy mal que se haya tirado una piedra al parabrisas de su auto, en un lugar que por lo que conocemos fue a ocho cuadras de la cancha, porque con ese accionar se puede lastimar a cualquier persona que estuviera en el vehículo. Claramente eso también es violencia, es escalar, subir una etapa más y una vez que pasa eso nunca se sabe cuál es el último escalón”.

Finalmente y sin dudas el CLUB ATLÉTICO ARGENTINO JUNIOR apoya en todas las formas deportivas que practica la sana convivencia entre todos los participantes, jugar dentro de la cancha con todas las virtudes deportivas y si se da un triunfo lo disfrutás y la derrota se acepta, porque las dos son resultados posibles para los que empiezan a jugar un partido y todos se necesitan porque solo, no se puede competir.

Decirle NO A LA VIOLENCIA es mucho más que un papel confuso, entre otras cosas entendemos que es estar donde tenés que estar, para saber de qué estás hablando y hacer las correcciones que te tocan, más allá que entendés que todavía te da para sugerirle algo a otro, está bien si crees que podés, pero primero hacé lo tuyo.

Sergio A. Garcimuño – Presidente”

