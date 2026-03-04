Incorporaron nuevos profesionales médicos en San Cayetano

4 marzo, 2026 0

Desde inicios del 2026, los servicios de neurología y psiquiatría cuentan con nuevos profesionales en San Cayetano. El Dr. Juan Manuel Mónaco, especialista en neurología y Dr. Roberto Tur, psiquiatra, se incorporaron al plantel médico del Hospital Municipal.

“La llegada de estos profesionales permite continuar con los tratamientos y diagnósticos en áreas críticas como trastornos neurológicos y enfermedades mentales”, expresaron desde el municipio.

Para recibir atención, en ambos casos, debe solicitarse turno al whatsapp 2983-354353.

Volver