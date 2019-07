Indicadores de calles y paradas de colectivo en Braille: lo que viene en Neuquén en primera persona

Por inquietud de los concejales de la ciudad de Neuquén, se dispondrá en las calles cartelería con sistema Braille. Y han solicitado asesoramiento a Julián Mega, integrante de la Comisión de Accesibilidad de la Universidad del Comahue, quien dialogó con LU 24 respecto de esta valorable iniciativa. “Empezamos a investigar lo que está normado en otros lugares del mundo, para desarrollar accesibilidad, en definitiva, para todos, no sólo para las personas ciegas o con baja visión. Y justamente la propuesta no son carteles en los postes de las señales; porque yo mismo, que soy una persona ciega, pude advertir que caminando y siguiendo la línea de edificación, ¿cómo hago para encontrar ese palo? No tengo referencias para llegar. Entonces no se coloca allí, sino antes de llegar a la ochava, a 1.20 metro del piso y sobre la pared, en la línea de edificación. Porque si se coloca en el poste, la persona ciega no llega, se desorienta. De igual manera, para saber la numeración de la calle, se coloca una chapita del lado izquierdo de la puerta de entrada según la mira quien llega a la puerta. Y se hace en chapa, en Braille, para que resista las condiciones del tiempo”, explicó.



“Además la ordenanza avanzó en algo importante, que es dónde se ubica el poste de la parada de colectivo. Lo que está normado en muchos países es que donde está ese poste, se hace una línea de baldosas en el piso con una rugosidad diferente con una chapita sobre la pared que indica qué línea es. Por eso, cuando venimos caminando, sentimos esa diferencia y allí llegamos a la parada del colectivo. La idea es lograr una mayor autonomía”, indicó Julián.

Estas ordenanzas ya están aprobadas en Neuquén, las medidas son económicas de implementar –una chapita cuesta no más de 15 o 20 pesos- y son fundamentales en términos de inclusión y accesibilidad, concluyó Mega.