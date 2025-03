Indignación de responsables de Linolan S.A. por nuevos robos de garrafas

“Entran como Pancho por su casa”, dijo a LU 24 Rubén Suárez, responsable administrativo de la firma Linolan S. A, ante un nuevo robo de garrafas que se produjo este viernes en el depósito que tiene en Ruta 3 y Larrea la firma, distribuidora oficial de YPF Gas en Tres Arroyos.

Según explicó a LU 24 Suárez, “fue por segunda vez en el mes de febrero, habían entrado el día 15, siempre con el mismo modus operandi: vienen dos jóvenes, rompen el alambrado, uno entra y el otro se queda afuera, están los camiones cargados y se llevan las garrafas”.

“Siempre hemos hecho la denuncia”, dijo Suárez y agregó “hubo distintos hechos que se reiteraron en el 2024, esto indigna, molesta, porque a pesar de tener dos serenos, dieciséis cámaras y alarma, entran “como Pancho por su casa” y nadie hace nada; no sé si no tienen las herramientas o la Justicia no actúa”.

Finalmente, desalentó a la comunidad a que “no compre envases vacíos que se ofrecen en las redes sociales, porque seguramente son producto de ilícitos, sino que lo hagan comprando a sus familiares o en los lugares autorizados, para que esto no se repita”.

