Indignación por la eliminación del INAFCI y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar

19 marzo, 2024

El Gobierno eliminó el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, decisión que provocó una ola de indignación entre los sectores populares y organizados del país.

A nivel local, Juan Vera, extensionista del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, dijo a LU 24 que “desde que (Milei) ganó las elecciones ya nos veíamos venir todo esto que está dentro de la lógica de esta gente que gobierna para un solo sector, no les interesa los pequeños emprendedores. A esto lo vivimos en la época de Macri cuando echaron a 1200 empleados del Ministerio de Agricultura y ahora vienen a terminar con todo”, sentenció.

“La idea es desactivar totalmente el INAFCI que es de donde se debería controlar y ayudar a los pequeños productores, colectividades indígenas y organizaciones de la agricultura familiar”, añadió.

“Nos sentimos totalmente acongojados porque son 900 compañeros acusados de ñoquis y es el mismo Estado que no se encarga de darles las herramientas para que puedan trabajar. Se largan un montón de mentiras porque se dice que hay 200 vehículos cuando en la provincia de Buenos Aires no se si hay cinco para recorrerla en su totalidad”, aseguró.

Asimismo, aclaró que “hay una delegación en cada provincia para que los técnicos eleven los informes y lleguen a Nación”.

“Duele que en todas las áreas están quedados compañeros sin trabajo. Ahora sí que se va a venir el hambre”, lamentó.

“Yo soy técnico de la Provincia, pero el trabajo es en conjunto porque son muy pocos los compañeros que están en territorio para poder asistir a los productores. El relevamiento que hice por el primer temporal que hubo estaba para ser ejecutado en diciembre o primeros días de enero y todavía están esperando que les lleguen los nylons y maderas para arreglar los invernáculos afectados”, explicó.

“Después te acusan de ñoqui cuando uno pone la cara para que después venga este señor y se jacte a decir sacamos a los que no trabajan, pero trabajamos todos, el tema es que no bajan los recursos desde Nación para ejecutar lo que uno está prometiendo. Si antes era poco, ahora es nada, que se olviden del Estado”, concluyó.

