Indio Rico: tras el confinamiento volverán a Fase 3 con presencialidad en las escuelas

29 mayo, 2021 Leido: 120

La Delegada de Indio Rico, Laura Plaza, anunció que a partir del 31 volverán a Fase 3 en Coronel Pringles hasta el 11 de junio, con lo cual tendrán en funcionamiento las escuelas de manera presencial. En tanto que el fin de semana del 5 y 6 de junio se volverá al confinamiento, tal lo anunciado por el presidente de la nación.



“Acá ha habido muy poquitos casos en el tema de la escuela primaria, no ha habido casos de alumnos y en la secundaria creo que fueron dos únicamente, la verdad que es importante para que los chicos vuelvan a las escuelas”, dijo a través de nuestra emisora.

En el reporte epidemiológico de hoy de Indio Rico, la delegada contó que “hay 5 casos positivos por hisopado y 7 personas positivas Clínico Epidemiológico que son familiares de los positivos”.

“Todos los días surge algún sospechoso y en esta época con el frio, o el cambio de temperatura que hay, son muchos los casos sospechosos porque se confunde con estado gripal, pero estamos bajando. Ya mañana tengo el alta de cuatro personas, pero todos los días nosotros mandamos hisopados, los días que tenemos comisionista a Pringles que son los lunes, miércoles y viernes”, agregó.

Finalmente habló de las medidas restrictivas y dijo que la población se adaptó muy bien: “Hasta que no salen las restricciones genera mucha ansiedad, entonces los comerciantes estaban preocupados hasta que sale todo el comunicado, pero acá es muy tranquilo, la gente cumple bien, no tiene problemas”.

