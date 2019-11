Individual de Bochas: Rodríguez y Barrios clasificados en la zona C

28 noviembre, 2019

Prosigue el Torneo Individual de bochas que organiza la Asociación local, con la participación de 16 jugadores divididos en 4 zonas, que ya cuenta con dos clasificados por la Zona C: Hernán Rodríguez y Guillermo Barrios.

En la jornada del miércoles se disputaron los encuentros correspondientes a las zonas A y D, con estos resultados:

Zona A: Martín Aristain le ganó a Claudio Castillo 15 a 2, e Ignacio Degue venció a Carlos Quiroga 15 a 7.

Posiciones: Martin Aristain – Huracán – 5, Ignacio Degue – Estudiantes 4, Claudio Castillo -Club de Pelota – 1 , Carlos Quiroga – Sociedad Española – 0.

El lunes se disputa la última fecha, jugando Degue vs. Aristain quienes ya clasificaron para los cuartos y resta saber la ubicación de cada uno.

Zona D: Esteban Juárez le ganó a Pablo Jaureguibehere 15 a 9, y Roberto Acosta venció a Paul Martínez 15 a 4.

Posiciones: Pablo Jaureguibehere – Huracán y Roberto Acosta – Oriente 3, Paul Martínez – Club de Pelota y Esteban Juárez – Unión, 2.

El lunes en la última fecha, juegan Roberto Acosta vs. Esteban Juárez, y Paul Martínez vs. Pablo Jaureguibehere.

Hoy completan

Por la segunda fecha de las revanchas de la zona C completan Leonardo Heim de Echegoyen Mario Zarate de Huracan.

