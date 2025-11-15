Industria de la carne: El lado oscuro de la faena en un cortometraje

15 noviembre, 2025 0

Un cortometraje filmado este año en un matadero de la provincia de Buenos Aires expone, desde adentro, el proceso real de faena animal en la Argentina y se puede ver en este linkhttps://www.youtube.com/watch?v=8trQN9MoHl8.

El mismo, propone una reflexión sobre la normalización de la violencia y el entramado social que la hace posible, revelando cómo diferentes engranajes sostienen la industria de la carne.

Abordando la problemática desde una mirada inspirada en la noción, explorando las fronteras entre lo visible y lo negado, interrogando las emociones que se bloquean para sostener un orden que requiere no mirar.

En conclusión, a través del corto buscan demostrar que todos los cuerpos, están atravesados por una misma lógica de opresión, aunque el dolor recae principalmente sobre los animales, quienes cargan con las consecuencias más extremas.

Volver