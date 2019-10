Industriales aseguran que “es un año terrible” y que “todos los indicadores están en rojo”

El presidente de la Asociación de Industrias de la Provincia de Buenos Aires, Silvio Surzolo, y el titular de la Unión de Industrias bonaerense, Martín Rappallini, ambos miembros del Comité de la Unión Industrial Argentina, visitaron este viernes Tres Arroyos para compartir con empresarios y comerciantes sus posturas sobre el escenario nacional y provincial económico.

Manifestaron que “es un año terrible” y que “todos los indicadores están en rojo”.

De Benedetto: “Un día importante para la Cámara”

“Hoy es un día importante para la Cámara, sobre todo para la representación que tiene en el sector industrial”, dijo Augusto De Benedetto, presidente de la Cámara Económica de Tres Arroyos, entidad organizadora de las actividades desarrolladas. Y destacó que “son nuestro canal para llevarles soluciones a las industrias locales. Es un enorme placer que estén juntas en nuestro Parque”.

“Panorama industrial 2019-2020” fue el encuentro que se desarrolló por la mañana para entender el escenario actual. Posteriormente, se hizo una recorrida por la empresa Molinos Tres Arroyos S.A.

“Están todos los indicadores en rojo”

“Venimos a escuchar y llevarnos las problemáticas para tratar de dar algunas soluciones”, explicó Surzolo, quien resaltó que el de nuestra ciudad es “uno de los parques más importantes de la provincia”. “Están todos los indicadores en rojo, no hay una actividad que muestre un crecimiento. Hace 17 meses que hay indicadores negativos en la provincia”, advirtió al tiempo que confirmó que “el rubro textil es el más afectado”.

“A nosotros no nos interesa la timba financiera si los fierros y generar trabajo genuino a nuestro país. Hoy no hay consumo interno y la carga impositiva es muy alta”, aseguró.

“Este año ha sido terrible”

En tanto, Rappalini, tras felicitar “por lo logrado en Tres Arroyos”, evaluó que “este año ha sido terrible y hemos trabajado para buscar medidas paliativas desde el punto de vista fiscal para el impacto de semejante crisis sea lo menor posible para todas las pymes”.