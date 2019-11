Inesperado conflicto por el pedido de interpelación a Cuesta: “hacen política con la seguridad”

Un conflicto de inesperada virulencia enfrenta al Vecinalismo con la oposición por el pedido de interpelación de estos últimos al secretario de Seguridad, Claudio Cuesta. Este funcionario se presentó espontáneamente en el Palacio Municipal en la mañana de este jueves, acompañado por los jefes de la Policía Comunal, la Comisaría Primera y el CPR, y en ese momento se convocó a los bloques a participar de una reunión. La bancada vecinalista acudió prácticamente completa, mientras que por Juntos por el Cambio participó Daiana de Grazia y el presidente del Legislativo, Enrique Groenenberg, y Tatiana Lescano hizo lo propio por el peronismo. Allí, Cuesta dijo estar enterado “por los medios” de un pedido de interpelación, y se puso a disposición para brindar información, pero las ediles opositoras le hicieron saber que se mantendrán en su requerimiento y que compromisos previos hacían necesario pautar un encuentro para más adelante. Los jefes policiales, por su parte, aseguraron en la voz de Flavio Baumgartner que no están autorizados por la superioridad a hablar en reuniones políticas, pero decidieron acompañar a Cuesta “como parte del equipo”.

Visiblemente ofuscado, Cuesta aseguró que “se hace política con la seguridad”, pero declinó responder si se presentará o no en caso de que prospere el pedido para interpelarlo. “Todo está dicho, hoy no nos quisieron recibir, lo que es una lástima porque podríamos haber adelantado tiempo”, sostuvo.

“Hay mucho por corregir, suceden hechos, pero toda la gente de Policía, Patrulla Urbana, Patrulla Rural trabajan diariamente tratando de prevenir que sucedan”, advirtió el secretario de Seguridad, quien desmintió categóricamente que no se haya presentado a convocatorias anteriores de concejales. “He venido siempre al Concejo cuando me han llamado, y con respecto a los pedidos de informes, algunos es mejor explicarlos, y otros demoran más o menos pero se trata de responder siempre”, señaló.

Con respecto a su lectura de la escalada delictiva que atraviesa a Tres Arroyos, aseguró que “se producen delitos en forma variable, que muta. Y cuando salen personas de los penales la policía no lo sabe, y es probable que eso tenga influencia en lo que está pasando”.