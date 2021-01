Inesperado resultado en evento ambiental RETA SEPARA – Costa rural limpia (VIDEOS)

1 enero, 2021 Leido: 59

Este viernes, primer día del 2021, en horas de la mañana, se realizó el evento ambiental voluntario denominado “RETA SEPARA – Costa rural limpia”, donde a partir de las 11, con un grupo de voluntarios, se concentraron en calle 48 y playa, lugar donde hicieron un puesto de acopio, desinfección y coordinación, a los fines de llevar adelante las acciones de limpieza en las playas de la localidad.

Según se informó, se notificó al balneario lindante como así a las autoridades presentes que se concretaría el evento, quienes demostraron su interés y el apoyo.

La jornada se abocó a la concientización de #RETASEPARA, instruyendo principalmente a los turistas y habitantes locales, la recolección de residuos secos los días martes y viernes, por el camión de reciclaje municipal en la localidad.

Asimismo, se hizo entrega de bolsas identificadas para el reciclaje, las que fueron recibidas con gusto y aceptación por los concurrentes a la playa, quienes luego de realizar una caminata en la costa rural, fueron devueltas con elementos hallados en playa pública. Entre ellos, pañales enterrados en la arena, bolsas de plástico, colillas, restos de pirotecnia, maderas y algunas con clavos, fósforos, resto de fogatas, goma espuma, botellas de plástico y de vidrios, latas, restos de comida, papel higiénico, elementos de higiene personal y la novedad de haber encontrado también barbijos descartables, entre otros, siendo esto un peligro para la fauna marina y costera, y por consecuencia afectando al ser humano.

“Esto nos dio una visión de la problemática existente, y todos tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestras playas y redoblar la concientización ciudadana y turística.

Gracias a los voluntarios quienes previamente se les dio una pequeña charla de prevención ante el contexto de pandemia, y se le hacía entrega de guantes descartables, como la indicación del uso obligatorio de barbijo (tapa boca y nariz), remarcando de no llevar las manos hacia la cara, no compartir utensilios personales y refrigerios, a los fines de se realice las acciones de limpieza voluntaria. Nos cuidamos entre todos”, expresaron desde la organización.

Al regreso de los grupos, recibieron las bolsas, las cuales fueron desinfectadas acorde al Protocolo de Manipulación de Residuos de Tres Arroyos, y mediante alcohol 70/30 aplicado por un pulverizador a los participantes a fin de garantizar la salubridad y resguardar a los voluntarios.

Este evento se pudo realizar gracias al interés de la Secretaria de Gestión Ambiental de Tres Arroyos, con el aporte de alrededor de 100 bolsas especiales destinadas para residuos secos (reciclaje).

Además, los vecinos que brindaron mesas, sillas y banderas, como así el complejo de alojamiento turístico, ubicado en calle 23 y 32, quien prestó un equipo de desinfección, que habitualmente es utilizado para la higiene del establecimiento.

“Más que agradecida por el apoyo de los seguidores en nuestro espacio de Instagram @crecer.ambiente, como así también de aquellos que no pudieron asistir pero se comunicaron acompañando este tipo de iniciativa, siempre presentes en el sentimiento de tomar conciencia en el cuidado del medio ambiente desde su lugar”, dijo Daiana Elizabeth Merino.

Volver