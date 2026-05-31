Infartante victoria de Villa para seguir puntero en soledad

31 mayo, 2026 0

Villa superó los obstáculos y sobre el final del partido encontró el gol, que le permitió llevarse los tres puntos y seguir puntero en el Campeonato.

En un partido muy atrapante, el Globo dominó los primeros 45 minutos, reflejándolo en el resultado con el gol de cabeza convertido por Emanuel Vega. Por su parte, Villa no pudo imponer su juego, ante la presión de Huracán abusaron del pelotazo, facilitándole el trabajo defensivo al equipo de Gómez.

El primer tiempo dejo en evidencia las complicaciones defensivas que sufre Villa Del Parque, pero su poderío defensivo apareció para revertir el resultado.

A los 10 minutos del segundo tiempo, luego de que la pifiara Joaquín Gutiérrez en la defensa de Huracán, apareció Sebastián Fuertes quien fue mano ante Marco Del Río y empato el partido.

Llegando al final del partido apareció Thomas Thomanssen quien de un zurdazo marco el 2 a 1 para la Verde Azulada, e hizo delirar a todos los presentes con los tres puntos.

Formaciones, Villa Del Parque: Facundo Charmelo; Silvio Vedda, Emiliano Cortes, Jesús Espinal, Agustín Irastorza; Mirko Suhit, Tomás Blas, Joaquín Rodríguez; Bautista Ozcariz, Franco Gutiérrez y Sebastián Fuertes. DT: Eduardo Anzarda – Cristian Luquez.

Huracán: Marco Del Río; Braian Uzidinger, Thomas Ruso, Tomás Bustos, Federico D’anunzio; Lautaro Domínguez, Lucio Barroca, Lautaro Espíndola; Jean Henríquez, Emanuel Vega y Joaquín Villar. Leonardo Gómez.

Goles: Sebastián Fuertes y Thomas Thomanssen (V) y Emanuel Vega (H)

Amonestados: Silvio Vedda (V). Federico D´anunzio, Lautaro Domínguez, Lucio Barroca, Tomás Bustos (H)

Cambios: salió Lesionado Tomás Blas por Thomas Thomanssen, Joaquín Rodríguez por Bautista Agudo, Uriel Leguizamón por Agustín Irastorza (V). Joaquín Gutiérrez por Federico D´anunzio, Valentino Merlo por Braian Uzidinger, Agustín Zubillaga por Joaquín Villar (H).

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