Inferiores de fútbol: confirman las categorías que jugarán

31 julio, 2021 Leido: 43

Anoche venció el plazo para que los clubes confirmen con cuantas categorías de divisiones inferiores de fútbol van a jugar. En este sentido, con Sub 13, Sub 15 y Sub 17 es decir, con todas, van a participar Olimpo, Colegiales, Agrario, Independencia, Huracán, Quilmes, Villa, Alumni y Boca.



En tanto, con dos categorías: Garmense en Sub 13 y en Sub 15; Copetonas en Sub 13 y Sub 17; Ciclista con Sub 13 y Sub 15; Once Corazones con Sub 13 y Sub 17; Unión con Sub 13 y Sub 15; y Cascallares con Sub 13 y Sub 17.

Y con una sola categoría: ACDC en Sub 13, Argentino en Sub 17, Central en Sub 13 y San Martín en Sub 13. Resta confirmar con cuántas categorías jugará Claromecó.

Sigue el mercado de pases en el fútbol local

Colegiales: sumó al central Jesús Espinal.

Unión: están confirmados los delanteros Méndez Campos y Lucas Amado. Se suma Solano García y no hubo acuerdo con el golero Jorge Flores.

