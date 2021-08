Inferiores: Resultados de la segunda fecha del Oficial

Se jugó la segunda fecha del Torneo Oficial de Fútbol con estos resultados:



Zona A

Villa del Parque- Huracán: en Sub 17 ganó el Globo 4 a 1, que repitió en Sub 15 imponiéndose por 2-0 y en Sub 13, fue también victoria alba, por 2 – 0.

Copetonas – ACDC: En Sub 13, goleada de los Cristianos, 13-2.

Once Corazones – El Nacional: En Sub 13, ganaron los de Indio Rico 1-0; en Sub 17, triunfo del Decano por 2-0.

Boca – Alumni: Triunfo Xeneize en las 3 categorías: Sub 13 (4-1) Sub 15 (6-0) Sub 17 (7-1)

Zona B

Olimpo – Ciclista: Sub 13, triunfo de los chavenses 4-0; Sub 15, también triunfo visitante 3-1.

Agrario – Quilmes: Sub 13: ganó Quilmes 14 -0. En Sub 15 fue empate 1-1 y en Sub 17, triunfo de los garmenses 2-1.

Independencia – Colegiales: Sub 13, triunfo del Ventarrón 2-0; Sub 15, repitieron los chavenses, y ganaron por 5-0, al igual que en Sub 17, imponiéndose por 1-0.

San Martín – Deportivo Central: En Sub 13, ganó San Martín, 4-2.

