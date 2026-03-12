Inflación en febrero: 2,9%

La inflación de febrero se ubicó en 2,9%, repitiendo el registro de enero y superando las expectativas del mercado, que proyectaba una suba cercana al 2,7%. El dato fue informado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El informe oficial destacó que el índice se mantuvo presionado por aumentos en tarifas de servicios públicos y por el salto en el precio de la carne, factores que impulsaron especialmente a la inflación núcleo, que se aceleró del 2,6% al 3,1%.

33,1 % interanual

Con este resultado, la inflación interanual alcanzó el 33,1%, mientras que el acumulado del primer bimestre del año llegó al 5,9%.

Tarifas y alimentos, los rubros que más presionaron los precios

Entre las divisiones que registraron mayores aumentos se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 6,8% durante febrero.

El impacto de las tarifas

El incremento estuvo vinculado principalmente a subas en las tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias, además de cambios en el esquema de subsidios aplicado por el Gobierno.

Este rubro fue el de mayor aumento del mes y uno de los que más impacta en el presupuesto de los hogares.

La carne impulsó el aumento en alimentos

El segundo rubro con mayor incremento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una suba de 3,3%.

Dentro de esta categoría, el mayor impacto provino de Carnes y derivados, cuyos aumentos explicaron gran parte de la variación mensual del índice.

En contraste, el informe del INDEC señaló que frutas y verduras mostraron leves bajas por factores estacionales, lo que ayudó a moderar parcialmente el incremento del rubro.

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la mayoría del país, con excepción de la Patagonia, donde el principal impacto se observó en vivienda y servicios.

Cómo se movieron las distintas categorías del IPC

El informe también analizó el comportamiento de las distintas categorías que componen el índice de precios.

Los precios regulados fueron los que registraron el mayor incremento mensual con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo (3,1%), que excluye factores estacionales y regulados.

En tanto, los precios estacionales mostraron una caída del 1,3%, lo que contribuyó a contener parcialmente la suba general del índice.

Entre los rubros que registraron las menores variaciones se ubicaron:

Bebidas alcohólicas y tabaco: +0,6%

Prendas de vestir y calzado: 0,0%

Expectativas para marzo: señales de presión en alimentos

Los primeros relevamientos de marzo muestran que la dinámica de precios continúa bajo presión.

Según datos de la consultora LCG, los alimentos y bebidas aumentaron 1,1% durante la segunda semana del mes, marcando la segunda suba semanal consecutiva por encima del 1%.

Los productos que más aumentaron

Las principales subas registradas durante la semana fueron:

Carnes: 1,9%

Productos lácteos: 1,8%

Verduras: 1%

De acuerdo con el informe, el 75% de la inflación semanal estuvo explicado por los aumentos en carnes y lácteos.

Qué productos lideran las subas en las últimas semanas

En el promedio de las últimas cuatro semanas, varios rubros registraron aumentos por encima del promedio mensual.

Entre los que más subieron se destacan:

Carnes: 5,3%

Bebidas: 4,9%

Panificados, cereales y pastas: 4,3%

Lácteos y huevos: 3,5%

Según el relevamiento, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se ubica en torno al 3,7%, mientras que la suba acumulada en lo que va de marzo ya alcanza el 2,7%, lo que anticipa un escenario de presión inflacionaria para el próximo dato oficial.

