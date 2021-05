Información oficial: se ruega respetar las restricciones de circulación en el Centro Municipal de Salud

Las Direcciones del Centro Municipal de Salud solicitan a la comunidad respetar las restricciones de circulación y de visita que deben aplicarse en la institución hospitalaria para resguardar la salud de los pacientes y sus familias.



Pacientes en situación de internación: un solo familiar por paciente solo en los horarios autorizados. No permanecer en pasillos ni en áreas indeterminadas. No deambular de forma innecesaria.

No realizar reuniones ni consumir mate ni alimentos en ningún área de la institución.

Pacientes ambulatorios: concurrir solo y en el horario indicado en el turno. Solo en caso de pacientes dependientes, o menores de edad concurrir con un solo acompañante.

Además, se ruega a la comunidad que colabore con el personal de salud cumpliendo estrictamente las medidas de prevención, la distancia social, el lavado de manos, el uso de barbijo y la restricción de salidas innecesarias.

