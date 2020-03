Información responsable: el Centro Municipal de Salud da consejos para evitar las fake news

El Centro Municipal de Salud hace un pedido a la comunidad para manejar la información de manera responsable, para de esta manera evitar las denominadas fake news.

En este sentido aconsejan no reenvíar audios que no poseen datos suficientes, como así también reconmiendan no reenvíar mensajes de WhatsApp.

Además, recomiendan compartir mensajes en los que se detalle el nombre, apellido y cargo que la voz corresponda a una autoridad sanitaria, como así también información de canales oficiales.

