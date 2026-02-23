Información sobre la recepción de correos electrónicos municipales

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que, en las últimas semanas, se han registrado inconvenientes en la entrega de correos electrónicos hacia algunas casillas de vecinos.

Estos rechazos no se originan en el sistema municipal, sino que responden a nuevas políticas de seguridad y validación implementadas por las plataformas de correo electrónico, como Gmail y Outlook, que actualmente aplican controles más estrictos para prevenir spam y fraudes digitales.

Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Casillas con el espacio de almacenamiento completo (en muchos servicios el espacio es compartido con archivos y fotos).

Filtros automáticos que clasifican los mensajes como “Promociones” o “Correo no deseado”.

Políticas más rigurosas de verificación del remitente.

Estas medidas son habituales y buscan proteger a los usuarios, aunque pueden ocasionar que algunos correos legítimos no lleguen a la bandeja principal.

¿Qué hacer si no recibís nuestras notificaciones?

Si no estás recibiendo boletas o comunicaciones municipales, te recomendamos:

Revisar la carpeta de “Spam” o “Promociones”.

Verificar que tu cuenta tenga espacio disponible.

Agregar las direcciones oficiales municipales como contacto seguro.

Ingresar directamente al Portal de Autogestión Municipal para consultar y descargar tus boletas.

accede desde: https://www.tresarroyos.gov.ar, Portal de Autogestión

Recordamos que, a partir de 2025, la Municipalidad de Tres Arroyos ha dejado de emitir boletas en formato papel, en el marco de una política de modernización administrativa, ahorro de recursos públicos y compromiso ambiental.

La Municipalidad continúa trabajando para optimizar la entrega de correos electrónicos y garantizar una comunicación segura y eficiente con los vecinos.

