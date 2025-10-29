Informe de la UBA revela que los argentinos se endeudan cada vez más para hacer sus compras

29 octubre, 2025 0

Un relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expuso la tendencia al endeudamiento de los argentinos, con el crédito como herramienta de supervivencia.

El informe revela que las tarjetas de crédito se convirtieron en el principal medio de compra en los supermercados. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el uso del crédito pasó del 39% al 45% de las operaciones, mientras que las compras con débito cayeron del 34% al 26%, las realizadas en efectivo del 20% al 16%, y las billeteras virtuales crecieron del 7% al 13%.

